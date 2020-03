Trump impaciente com paralisação econômica provocada pelo coronavírus

O presidente americano Donald Trump parece estar perdendo a paciência ante a paralisação econômica provocada pelas duras medidas de quarentena tomadas para frear o avanço do novo coronavírus.

"NÃO PODEMOS PERMITIR QUE A CURA SEJA PIOR QUE O PROBLEMA. NO FINAL DO PERÍODO DE 15 DIAS, NÓS VAMOS TOMAR UMA DECISÃO SOBRE DE QUE MANEIRA QUEREMOS SEGUIR!", escreveu Trump no Twitter durante a madrugada de segunda-feira.

O período de 15 dias citado pelo presidente dos Estados Unidos começou na segunda-feira passada e contempla uma série de recomendações do governo federal sobre o distanciamento social das pessoas e outras medidas para evitar a propagação do vírus. Termina na terça-feira da próxima semana.

Autoridades do setor da saúde e os governadores dos estados mais afetados pela Covid-19 esperam que as restrições de movimento das pessoas, que estão paralisando grande parte da economia, continuem por mais tempo.

Mas Trump também retuitou nesta segunda-feira vários apelos por uma mudança rápido de estratégia.

"15 dias. Depois isolamos os grupos de alto risco e o restante de nós volta ao trabalho antes que tudo acabe para todos!!", afirma uma mensagem retuitada pela conta de Trump.

"Correto. 15 dias, então vamos manter os grupos de alto risco protegidos como é necessário e o resto de nós volta ao trabalho", escreveu outro.