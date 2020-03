GP do Azerbaijão de F1 é adiado devido ao coronavírus

O Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, que seria disputado nas ruas de Baku em 7 de junho, foi adiado sem nova data devido à pandemia do coronavírus, anunciaram nesta segunda-feira (23) os organizadores.

A corrida é a oitava do Mundial de Fórmula 1 a ser adiada ou cancelada em 2020. Assim, a temporada não começará até 14 de junho no GP do Canadá, em Montreal.

"O adiamento foi decidido após conversas profundas com a Fórmula 1, a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) e o governo da República do Azerbaijão. É uma consequência direta da pandemia mundial do Covid-19 e a decisão é baseada integralmente nos conselhos de especialistas que nos foram passados pelas autoridades competentes", explicaram os organizadores em comunicado.