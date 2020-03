Federação Internacional de Atletismo pede o adiamento dos Jogos de Tóquio

O presidente da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), Sebastian Coe, pediu nesta segunda-feira ao presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, o adiamento dos Jogos de Tóquio-2020 devido à pandemia de coronavírus.

Em uma carta escrita antes da reunião que o COI celebrou no domingo, a qual a AFP teve acesso nesta segunda-feira, Coe destacou que iniciar os Jogos em 24 de julho como está previsto não é uma boa ideia.

"Embora todos saibamos que diferentes partes do mundo estão em diferentes etapas do vírus, a opinião unânime em todas as nossas áreas é que celebrar Jogos Olímpicos em julho deste ano não é factível nem desejável", escreveu.

Após o encontro de domingo, o COI anunciou que considera a ideia de um adiamento ante a pressão de atletas e entidades esportivas e, pela primeira vez, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, reconheceu nesta segunda-feira que pode ser "inevitável" adiar o evento.

Os comitês olímpico e paralímpico do Canadá já anunciaram que não enviarão atletas caso as Olimpíadas aconteçam este ano e o Comitê Olímpico da Austrália recomendou a seus atletas que se preparem para disputar a competição em 2021.