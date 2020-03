Comunicado do Business Wire :Everbridge, Inc.

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder mundial em gestão de eventos críticos (Critical Event Management - CEM), anunciou hoje que a empresa adquiriu o principal fornecedor global de soluções de transmissão via celular para aplicativos de segurança, one2many, a fim de fornecer uma solução de ciclo de vida completo, otimizada para dispositivos móveis, bem como atender e exceder as iniciativas regulamentais e outras iniciativas mundiais da UE para alertar a população em todos os países. A combinação cria o maior e único sistema de alerta público combinando tecnologias de transmissão via celular e multicanal com base em endereços, grupos e localização. A nova plataforma híbrida permite que os países se protejam contra o coronavírus; compartilhem atualizações sobre pontos de acesso virais e melhores práticas de pandemia; coordenem socorristas e recursos de saúde; estabeleçam comunicações bidirecionais com populações em risco; e gerenciem interrupções no transporte, educação e outros serviços cruciais. Além disto, a plataforma também oferece recursos de gestão de eventos críticos em uma ampla gama de ameaças, incluindo desastres naturais, terrorismo, ameaças cibernéticas e outros eventos de segurança.

A Everbridge já utiliza sua plataforma CEM para fornecer a solução de alerta à população mais utilizada no mundo, alcançando mais de 550 milhões de pessoas, com mais de 3.700 implementações ativas em âmbito municipal, estadual e províncias em treze países, incluindo os EUA, Canadá e Índia. A pandemia do COVID-19, junto com o recente mandato que exige que os países membros da UE tenham um sistema de alerta para toda a população até junho de 2022, fornece um importante catalisador na adoção de sistemas de alerta à população. Como líder global em implementações a nível internacional, a Everbridge apoia quatro países europeus: Grécia, Islândia, Países Baixos e Suécia. Além da Europa, a empresa apoia países da Ásia-Pacífico e América Latina, incluindo vitórias recentes na Austrália, Peru e Singapura.

A one2many adiciona suporte em todos os países no Oriente Médio e Ásia-Pacífico, incluindo na Nova Zelândia. Como líder no mercado global em transmissão via celular 4G/5G com experiência em mais de 30 países, a one2many, junto com a Everbridge, estabelece as bases para implementações adicionais a nível mundial.

"Um abrangente sistema de alerta público pode ser utilizado para ajudar a mitigar a disseminação do coronavírus, reduzir a pressão nos serviços públicos de saúde, proteger os mais vulneráveis e coordenar voluntários e partes interessadas de modo adequado quando necessário", disse David Meredith, Diretor Executivo da Everbridge. "Agora, com a talentosa equipe e tecnologia da one2many, a empresa que estabeleceu o padrão de como as transmissões via celular devem ser empregadas para segurança, ampliamos significativamente nossa liderança em tecnologia e conhecimento a fim de ajudar governos de todo o mundo a proteger seus habitantes e estrangeiros excedendo os mandatos regulamentares."

"A Everbridge e a one2many combinam as implementações de modo mais global e, o mais importante, o conhecimento mais profundo sobre as melhores práticas para alertas à população em larga escala do setor", comentou Maarten Mes, Diretor Geral da one2many. "Os clientes não precisam mais escolher entre a melhor mensagem móvel baseada em localização e a melhor oferta de transmissão via celular - eles podem adotar o melhor dos dois recursos em uma única plataforma unificada."

O uso de uma abordagem exclusiva para alcançar historicamente habitantes e estrangeiros exigiu que países e cidades enfrentassem uma difícil compensação entre velocidade, alcance, disponibilidade de análise tanto na entrega de mensagens quanto no movimento da população, e a precisão do direcionamento. Nenhuma abordagem é sempre a melhor em todos os quatro critérios, sendo que diferentes casos de uso exigem, por exemplo, a capacidade de entregar um número muito grande de mensagens muito rapidamente, em relação à habilidade de direcionar com precisão quem recebe alertas. A nova plataforma híbrida da Everbridge elimina estas compensações e fornece recursos otimizados com base nas necessidades do caso de uso.

A plataforma Everbridge permite comunicações em todas as fases de um incidente, desde a preparação até o alerta para acompanhamento e recuperação. Isto inclui a comunicação com todas as partes interessadas - aqueles que podem ajudar, aqueles que precisam saber e, o mais importante, aqueles que são impactados. Permite a comunicação com pessoas em vários locais diferentes, incluindo onde eles moram e trabalham, onde estão atualmente e mesmo onde estiveram recentemente ou provavelmente estarão.

A criticidade de alertas à população nunca foi tão relevante quanto durante o surto atual de COVID-19. A aplicação dos benefícios de uma plataforma exclusiva e abrangente permite que a Everbridge ajude a proteger os mais vulneráveis, fornecendo registros de necessidades especiais que trabalham em conjunto com o direcionamento por local; mobilize socorristas, profissionais de saúde e voluntários; "volte no tempo" para se comunicar com pessoas que possam ter viajado a uma zona infectada por coronavírus anteriormente - tanto a nível nacional quanto internacional - enquanto protegem estritamente a privacidade individual.

"A plataforma Everbridge também fornece acesso à maior fonte de dados de ameaças examinadas do setor, a mais ampla gama de dados de localização anonimizados, combinada com registros nacionais e outras fontes de dados de contato", disse Imad Mouline, Diretor Técnico da Everbridge. "A Everbridge e a one2many já implementaram sistemas de alerta público integrados em todo o país. A aquisição permitirá à Everbridge adotar a integração existente com a one2many e fornecer um recurso de alerta híbrido ainda mais otimizado."

Fundada em 2007, a one2many está sediada nos Países Baixos e atuou como um significativo influenciador nos órgãos de governança e padrões do setor.

Sobre a Everbridge

Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) é uma empresa global de software que fornece aplicativos de software corporativo, os quais automatizam e aceleram a resposta operacional das organizações a eventos críticos, a fim de manter as pessoas seguras e os empresas funcionando. Durante ameaças à segurança pública, como situações de atiradores ativos, ataques terroristas ou condições climáticas severas, além de eventos comerciais críticos, como interrupções de TI, ataques cibernéticos ou outros incidentes, como recalls de produtos ou interrupções na cadeia de suprimentos, mais de 5.000 clientes globais confiam no plataforma de gestão de eventos críticos da empresa a fim de agregar e avaliar dados de ameaças de modo rápido e confiável, localizar pessoas em risco e respondedores capazes de ajudar, automatizar a execução de processos de comunicação definidos previamente mediante a entrega segura a mais de 100 dispositivos de comunicação diferentes bem como acompanhar o progresso na execução de planos de resposta. A plataforma da empresa enviou mais de 3,5 bilhões de mensagens em 2019 e oferece a capacidade de atingir mais de 550 milhões de pessoas em mais de 200 países e territórios, incluindo toda a população móvel em escala nacional na Austrália, Grécia, Islândia, Holanda, Peru , Singapura, Suécia e vários dos maiores estados da Índia. Os aplicativos cruciais de comunicação e segurança corporativa da empresa incluem Mass Notification, Incident Management, Safety Connection?, IT Alerting, Visual Command Center®, Public Warning, Crisis Management, Community Engagement? e Secure Messaging. A Everbridge atende a 8 das 10 maiores cidades dos EUA, 9 dos 10 maiores bancos de investimento dos EUA, 47 dos 50 aeroportos mais movimentados da América do Norte, 9 das 10 maiores empresas multinacionais de consultoria, 7 dos 10 maiores fabricantes de automóveis do mundo, todas as 4 maiores empresas internacionais de contabilidade, 9 dos 10 maiores prestadores de serviços de saúde com sede nos EUA e 6 das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. A Everbridge está sediada em Boston e Los Angeles, com escritórios regionais em Lansing, San Francisco, Abu Dhabi, Pequim, Bangalore, Calcutá, Londres, Munique, Nova York, Oslo, Singapura, Estocolmo e Tilburg. Para mais informação, acesse www.everbridge.com, leia o blog da empresa e siga no LinkedIn, Twitter e Facebook.

Linguagem de advertência relativa a declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém "declarações prospectivas", dentro do significado das disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários de 1995, incluindo, entre outras, declarações sobre a oportunidade prevista e as tendências de crescimento em nossas comunicações cruciais e aplicativos de segurança corporativa bem como nossos negócios em geral, nossa oportunidade de mercado, nossas expectativas em relação às vendas de nossos produtos, nosso objetivo de manter a liderança no mercado e ampliar os mercados em que competimos por clientes, além de antecipar o impacto nos resultados financeiros. Estas declarações prospectivas são feitas na data deste comunicado de imprensa e foram baseadas nas expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais, bem como nas crenças e suposições administrativas. Palavras como "esperar", "antecipar", "deve", "acreditar", "meta", "projeto", "metas", "estimar", "potencial", "prever", "pode", "irá", "poderia", "pretender", variações desses termos ou o negativo dos mesmos e expressões semelhantes destinam-se a identificar estas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais envolvem fatores ou circunstâncias que estão além do nosso controle. Nossos resultados reais podem diferir materialmente daqueles declarados ou implícitos nas declarações prospectivas devido a vários fatores, incluindo, mas não se limitando a: capacidade de nossos produtos e serviços de funcionar como pretendido e atender às expectativas de nossos clientes; nossa capacidade de integrar com sucesso negócios e ativos que possamos adquirir; nossa capacidade de atrair novos clientes, retendo e aumentando as vendas a clientes existentes; nossa capacidade de aumentar as vendas de nosso aplicativo 'Mass Notification' e/ou a capacidade de aumentar as vendas de nossos outros aplicativos; desenvolvimentos no mercado de comunicações cruciais direcionadas e contextualmente relevantes ou o ambiente regulatório associado; nossas estimativas de oportunidade de mercado e previsões de crescimento de mercado que podem ser imprecisas; não termos sido lucrativos de modo consistente historicamente e não podermos alcançar ou manter a lucratividade no futuro; os longos e imprevisíveis ciclos de vendas para novos clientes; a natureza de nossos negócios de nos expor a riscos de responsabilidade inerentes; nossa capacidade de atrair, integrar e reter pessoal qualificado; nossa capacidade de manter relacionamentos bem-sucedidos com nossas parcerias de canal e parcerias de tecnologia; nossa capacidade de gerenciar nosso crescimento efetivamente; nossa capacidade de responder a pressões competitivas; potencial responsabilidade relacionada à privacidade e segurança de informações de identificação pessoal; nossa capacidade de proteger nossos direitos de propriedade intelectual e outros riscos detalhados em nossos fatores de risco discutidos em apresentações à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA ("SEC"), incluindo, entre outros, nosso Relatório Anual no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2019 apresentado à SEC em 28 de fevereiro de 2020. As declarações prospectivas incluídas neste comunicado de imprensa representam nossas opiniões na data deste comunicado à imprensa. Não assumimos nenhuma intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros. Estas declarações prospectivas não devem ser consideradas representativas de nossos pontos de vista em qualquer data posterior à data deste comunicado à imprensa.

Todos os produtos Everbridge são marcas comerciais da Everbridge, Inc. nos EUA e em outros países. Todos os outros nomes de produtos ou empresas mencionados são de propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Jeff Young Everbridge jeff.young@everbridge.com 781-859-4116

