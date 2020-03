Arábia Saudita impõe toque de recolher por epidemia de coronavírus

O rei Salman da Arábia Saudita anunciou que o país adotará um toque de recolher noturno a partir desta segunda-feira como parte dos esforços para conter a propagação da epidemia de coronavírus.

A medida estará em vigor das 19H00 à 6H00 por um período de 21 dias, segundo a agência oficial de notícias do reino, que citou uma ordem real.

A iniciativa foi adotada depois que o número de pessoas contaminadas na Arábia Saudita chegou a 511 no domingo, o nível mais elevado na região. Nenhuma morte foi registrada até o momento.

De acordo com a ordem real, os trabalhadores da área da saúde e os que atuam na área de segurança e os integrantes das Forças Armadas estão isentos da restrição.

A maior economia do mundo árabe fechou todos os cinemas, grandes centros comerciais e restaurantes. Também suspendeu a peregrinação da Umrah para evitar a propagação da epidemia.

Na semana passada, o reino apresentou um pacote de medidas de estímulo de 32 bilhões de dólares para apoiar os estabelecimentos comerciais.

A Arábia Saudita também suspendeu as orações dentro de todas as mesquitas do país, com exceção dos locais sagrados em Meca e Medina, um passo muito sensível no reino.