EUA: Pacote republicano de resgate é rejeitado no Senado

Um pacote de resgate destinado a atenuar o impacto econômico da pandemia de coronavírus atingiu um obstáculo no Senado norte-americano neste domingo, em um sinal de discórdia política em meio à emergência nacional. Os democratas do Senado votaram contra o início de um prazo de 30 horas para votar a medida. A votação foi de 47 a 47, e o projeto precisava de 60 votos para prosseguir.



Legisladores e autoridades do governo esperavam chegar a um acordo sobre um pacote de US$ 1,3 trilhão, para que ambas as câmaras do Congresso o aprovassem na abertura da semana na segunda-feira e antes que os mercados financeiros reagissem adversamente à crise. Mas Democratas disseram que o pacote elaborado pelos republicanos favorece as empresas, mas não vai longe o suficiente para ajudar as pessoas que enfrentam desemprego e perda de renda.



Legisladores podem votar novamente em uma moção para prosseguir, caso cheguem a um acordo sobre os esboços do pacote de resgate, mas o senador republicano Mitch McConnell (Kentucky) criticou os Democratas no Senado após a votação. "Estamos de volta à estaca zero", disse McConnell após o fracasso da votação. Ele disse que tentaria novamente em um momento de sua escolha.



O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer (Democratas, Nova York), disse que o pacote a ser avaliado é uma tentativa republicana de direcionar ajuda às empresas. Ele pediu mais ajuda aos trabalhadores e auxílio a hospitais e profissionais de saúde. "A legislação não melhorou o suficiente (...) para obter os votos necessários para prosseguir", disse ele.



O governo Trump prometeu continuar trabalhando em direção a um acordo. "Continuaremos a trabalhar com Democratas e Republicanos em um pacote para finalizá-lo hoje à noite", disse Eric Ueland, diretor legislativo da Casa Branca. Fonte: Dow Jones Newswires.