Mais nove pessoas morreram na Turquia em consequência do coronavírus, aumentando para 30 o número de mortes no país com a pandemia. O ministro da Saúde da Turquia, Fahrettin Koca, disse que 289 pessoas tiveram resultado positivo em testes para o vírus neste domingo. O número total de casos confirmados no país está agora em 1.236. Fonte: Associated Press.