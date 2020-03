Síria registra primeiro caso de coronavírus

A Síria relatou neste domingo seu primeiro caso de contágio do novo coronavírus, levando as autoridades a anunciar novas medidas para tentar impedir a propagação da pandemia neste país em guerra.

O ministro da Saúde, Nizar Yaziji, relatou uma "primeira infecção por coronavírus na Síria", ao afirmar que era "um estrangeiro".

O Ministério do Interior anunciou a suspensão do transporte público e privado nas cidades e o fechamento a partir de terça-feira de estradas entre as províncias.

Na semana passada, o governo anunciou o fechamento até 2 de abril de centros educacionais e a interrupção de atividades científicas, culturais e esportivas.

As eleições legislativas no país, previstas para 13 de abril, foram adiadas para 20 de maio.

O regime sírio, em guerra com os rebeldes e os jihadistas, controla mais de 70% do território e está lançando uma ofensiva para tentar recuperar a província de Idlib (noroeste).

O risco de propagação da Covid-19 é preocupante em Idlib, alvo nos últimos meses de ataques do regime e de seu aliado russo, que causaram a fuga de quase um milhão de pessoas.

Em todo o país, devastado por nove anos de guerra, o "sistema de saúde frágil" seria incapaz de lidar com uma epidemia, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).