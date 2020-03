Europa começa a testar quatro tratamentos contra a Covid-19

Testes clínicos foram iniciados neste domingo em pelo menos sete países europeus para quatro tratamentos experimentais contra o novo coronavírus, que incluirão um total de 3.200 pacientes, anunciou o Ministério da Saúde francês.

Os quatro tratamentos em larga escala serão com os antivirais remdesivir e lopinavir em combinação com ritonavir, este último tratamento pode ser associado ou não ao interferon beta; e hipoxicloroquina, de acordo com um comunicado do Instituto Francês de Pesquisa Médica (Inserm), o órgão que supervisiona a reabilitação médica na França.

O Inserm a especificou que "está planejando incluir 3.200 pacientes europeus hospitalizados com a infecção por Covid-19 em um serviço médico ou diretamente em terapia intensiva ou com respiração assistida".

Serão aplicados em pacientes da França, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Reino Unido, Alemanha e Espanha, segundo a fonte.

"Um teste consiste em aplicar em pacientes em tratamento hospitalar sob vigilância estrita essas substâncias para provar sua eficácia", disse Jérôme Salomón, diretor geral de Saúde (DGS) da França, à imprensa.

"É muito importante fazer isso rapidamente e nessas condições", acrescentou.

Batizado de Discovery, inclui, entre outras substâncias, a cloroxicloroquina , confirmou.

Outro teste clínico internacional será lançado "sob a supervisão da Organização Mundial da Saúde (OMS), chamada 'Solidarity' ('Solidariedade')", informou o Inserm.

Desde que apareceu em dezembro, o novo coronavírus causou pelo menos 14.582 mortes em todo o mundo, num total de 340.843 casos, de acordo com um balanço deste domingo estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais.