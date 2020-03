Governo investe 55 bilhões na economia contra crise do novo coronavírus

O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, anunciou neste domingo a injeção na economia de 55 bilhões de reais, em grande parte para proteger os empregos do impacto da crise provocada pelo novo coronavírus.

"O total dessas quatro medidas somadas injetam uma liquidez de 55 bilhões de reais no sistema financeiro", informou Montezano, durante uma conferência online com o presidente Jair Bolsonaro.

"Reconhecemos que o vírus tem que ser tratado com o devido cuidado, ele pode ser fatal para certas camadas da sociedade, os mais idosos, ou aqueles que tem problemas de saúde, isso nos preocupa e muito, é a vida em primeiro lugar, mas por outro lado também não perder emprego é muito importante.", afirmou o presidente.

Os recursos servirão para proteger mais de dois milhões de empregos e financiar por seis meses a suspensão da cobranca de empréstimos de empresas brasileiras com o Bndes, além de aumentar sua oferta de créditos para pequenas e médias empresas.

"Isso é apoio para quem mais emprega no Brasil e acreditamos que, com esse alívio no fluxo de caixa das empresas ... estamos dando um primeiro passo importante no combate à crise", acrescentou Montezano.

O Brasil registra 25 mortes pela Covid-19 e 1.546 pessoas infectadas, a maioria em São Paulo.