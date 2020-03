A Índia pediu uma paralisação nacional de um dia neste domingo, na esperança de retardar a disseminação do coronavírus. Das 7h às 21h, o bloqueio - apelidado de "toque de recolher do povo" pelo primeiro-ministro, Narendra Modi, as pessoas foram convidadas a ficar em suas casas e a maioria das empresas foi fechada.



As restrições eram voluntárias, mas cada Estado foi convidado a fazer o possível para ajudar os cidadãos a cumprir a medida. Os relatos iniciais mostraram que os indianos estavam levando o exercício a sério.



"As ruas estão vazias", tuitou o primeiro-ministro no domingo. "Mas a determinação de combater o COVID-19 está cheia".



Até agora, a Índia viu um número relativamente pequeno de casos de coronavírus. Neste domingo, havia confirmado cinco mortes e 324 infecções. Alguns especialistas médicos suspeitam que algumas infecções não estão sendo registradas porque a Índia, uma nação de 1,3 bilhão de pessoas, não está testando o suficiente.



Fonte: Associated Press