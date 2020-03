Maior terremoto em 140 anos atinge capital da Croácia

Um terremoto de 5,3 graus de magnitude atingiu a capital da Croácia, Zagrebe, e outras regiões neste domingo, gerando pânico e danos generalizados, incluindo a icônica catedral da cidade em meio a um bloqueio parcial devido ao surto do novo coronavírus. Ainda não há informações de mortos ou feridos.



O primeiro-ministro da Croácia, Andrej Plenkovic, disse que o terremoto foi o maior ocorrido em Zagrebe nos últimos 140 anos. Muitos prédios da capital racharam e as paredes e os telhados foram danificados. As ruas do centro estavam cheias de escombros. Hospitais tiveram que ser esvaziados.



A agência sismológica europeia, EMSC, disse que o terremoto mediu 5,3 de magnitude e atingiu uma ampla área ao norte da capital, Zagrebe, no início deste domingo. O epicentro ficava a 7 km ao norte de Zagrebe, com profundidade de 10 km.



Fonte: Associated Press