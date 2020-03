Plano de apoio dos EUA à economia será de US$ 4 trilhões

O pacote de emergência que os Estados Unidos preveem para empresas e pessoas atingidas pela pandemia de coronavírus terá 4 trilhões de dólares para estimular a economia, prometeu, neste domingo (22), o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

O pacote inclui "um conjunto de medidas tomadas pelo Federal Reserve (Fed, banco central) para dispor de até US$ 4 trilhões em liquidez que poderemos usar para apoiar a economia", disse Mnuchin na Fox News.

Esse montante representa aproximadamente um quinto da riqueza anual produzida pela economia americana.

Os Estados Unidos, a maior economia do mundo, também encaram os estragos da pandemia de Covid-19, que causou o fechamento de negócios, o licenciamento de funcionários e o fechamento de escolas, à medida que milhões de pessoas se ajustam ao confinamento voluntário ou obrigatório em suas casas.

De fato, setores inteiros, como companhias aéreas, turismo - cruzeiros, hotéis e grande parte de restaurantes -, a indústria do lazer, entre outros, estão paralisados.

Nessa conjuntura excepcional, o Fed está isento da obrigação de emprestar apenas a instituições financeiras, podendo estender a atribuição a outros setores.

Mnuchin se mostrou otimista sobre a perspectiva de adoção do plano de ajuda, que está sendo negociado entre a Casa Branca e o Congresso.

"Esperamos encerrar as negociações hoje", afirmou o secretário do Tesouro, que disse esperar que o plano seja adotado na segunda-feira, "porque precisamos desse dinheiro agora".

O pacote de ajuda "permitirá que as pequenas empresas mantenham seus funcionários", ressaltou Mnuchin.

Ele acrescentou que as famílias americanas receberão cheques de US$ 1.000 por adulto e US$ 500 por criança, o que representaria uma ajuda de US$ 3.000 por família média.

E mais de US$ 100 bilhões serão injetados nos hospitais, que correm o risco de se verem sobrecarregados pela pandemia.