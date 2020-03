Liverpool oferece funcionários de Anfield para ajudar supermercados

O Liverpool decidiu oferecer os funcionários de seu estádio, inoperante devido à pandemia do coronavírus, para ajudar os supermercados vizinhos, anunciou o diretor executivo do clube, Peter Moore, pelo Twitter neste domingo (22).

"Mensagem para os diretores dos supermercados à beira do (rio) Mersey", escreveu o dirigente.

"Nossos funcionários do estádio propõe oferecer seu tempo e competências (em matéria de gestão de multidões) de maneira voluntária para ajudar a controlar o fluxo da população, a gerir as filas de espera, o estacionamento, ajudar os idosos e deficientes a levar suas compras até o carro, etc...", detalhou Moore.

"Eles claramente são os melhores neste tipo de trabalho e adorariam ajudá-los da maneira mais apropriada e segura em seus estabelecimentos", completou.

A mensagem termina com a 'hashtag' #YNWA (You'll Never Walk Alone, Nunca Andarão Sozinhos), uma referência ao emblemático hino do clube inglês.

No sábado, o Manchester City e o Manchester United, dois clubes vizinhos e rivais, uniram forças para doar 100.000 libras para bancos de alimentos da cidade, situada próxima a Liverpool, no norte da Inglaterra.