Justiça eleitoral da Bolívia adia eleição presidencial por Covid-19

O Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) da Bolívia determinou neste sábado o adiamento das eleições presidenciais agendadas para 3 de maio, horas depois de o governo decretar uma quarentena total por 14 dias por conta da Covid-19 e entrará em vigor a partir de domingo .

O órgão eleitoral disse que espera promover um "diálogo amplo e plural com todas as organizações políticas participantes do processo" para definir "uma nova data para o dia da votação das eleições gerais de 2020", segundo um comunicado.