Turquia decreta confinamento total para maiores de 65 anos e doentes

A Turquia impôs neste sábado confinamento total a pessoas com mais de 65 anos e para aquelas que sofrem de doenças crônicas, a fim de limitar a propagação do novo coronavírus em seu território.

A partir da meia-noite deste sábado, as pessoas com mais de 65 anos e as que sofrem de patologias crônicas, principalmente respiratórias, ou são forçadas a seguir um tratamento que enfraquece suas defesas imunológicas, não poderão mais sair de casa, indicou o Ministério do Interior.

O ministério justificou essa medida pelo fato de pessoas idosas ou frágeis "continuarem a ir a espaços públicos, como parques ou usar transporte sem ser necessário, o que representa um alto risco para sua saúde e a de todos".

Para ajudar essas pessoas, grupos de apoio formados por policiais e voluntários ajudarão aqueles em isolamento que não têm família a recorrer, acrescentou o ministério, que não deu detalhes sobre a duração desse confinamento e as sanções caso as pessoas não o respeitem.

O anúncio ocorre como um aumento no número de casos na Turquia, que já registrou 670 infecções e nove mortes.

Na sexta-feira, o presidente Recep Tayyip Erdogan pediu aos cidadãos que saíssem de casa apenas por necessidade.

A Turquia já fechou escolas, bares e restaurantes e suspendeu as conexões aéreas com 68 países.