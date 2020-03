Netanyahu fala em abdicar de cargo em 2021 por unidade contra coronavírus

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse neste sábado que está pronto para deixar o cargo no ano que vem como parte de um acordo de unidade com seu rival, para guiar o país em meio à crise do coronavírus e acabar com um impasse político que já dura um ano.



Ele fez a proposta durante uma entrevista em rede nacional, pedindo a formação de um governo de unidade de "emergência" por três anos com o rival Partido Azul e Branco.



Netanyahu afirmou que permaneceria como primeiro-ministro durante o primeiro um ano e meio, e permitiria que Benny Gantz, líder do Partido Azul e Branco, assumisse o posto pela segunda metade do governo, a partir de 2021. Ele disse que cada um dos partidos comandaria metade do gabinete.



Um líder do Partido Azul e Branco, Yair Lapid, classificou a oferta como insincera. "Na semana que vem, vamos escolher um novo presidente do Parlamento e lutar para enfrentar o coronavírus para o bem do povo", afirmou.



Israel enfrenta uma ameaça crescente da pandemia de coronavírus, com quase 900 casos e uma morte até sexta-feira. Com a população confinada em casa, a economia parece estar em perigo.