NBA não tem certeza se pagará salários após 1º de abril

A NBA, Liga de basquete americana, pagará integralmente os salários dos jogadores no dia 1º de abril, apesar da paralisação da temporada devido à pandemia do coronavírus, mas poderá começar a reter parte dos valores para tentar recuperar o dinheiro perdido com jogos cancelados.

Citando um memorando enviado às franquias na sexta-feira (20), o site da emissora americana ESPN afirmou que.a partir de 15 de abril, a NBA poderia reter uma parte dos salários baseado em uma cláusula de "força maior" em seu acordo de negociação coletiva com os jogadores.

A NBA interrompeu sua temporada em 11 de março, depois do pivô francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, dar positivo para Covid-19, vírus que paralisou o esporte nos Estados Unidos.

O memorando diz que a Liga informará as equipes sobre seus planos antes da data de pagamento de 15 de abril, dia em que a temporada regular de basquete terminaria se não tivesse sido interrompida.

De acordo com os termos do acordo sindical da NBA, a Liga pode reter uma porcentagem do salário dos jogadores por uma situação catastrófica que obriga o cancelamento dos jogos, incluindo uma pandemia.

Ainda não é claro quando a NBA poderá reiniciar sua temporada.

Segundo a imprensa especializada americana, os proprietários das franquias da NBA, que se preparam para sofrer grandes prejuízos caso a temporada tiver que ser cancelada, têm buscado datas no calendário para dar algum tipo de conclusão à temporada 2019-2020.