Jordânia decreta isolamento obrigatório de três dias para conter coronavírus

A Jordânia decretou neste sábado um toque de recolher obrigatório de três dias, em uma tentativa de conter o coronavírus. Todas as lojas devem ser fechadas e todas as pessoas devem permanecer em suas casas ao menos até terça-feira, 25, quando o governo deve anunciar horários específicos para compras. As autoridades do país já prenderam 392 pessoas acusadas de violar o toque de recolher, de acordo com um porta-voz da Diretoria de Segurança Pública da Jordânia.



Outros países do Oriente Médio já decretaram medidas similares, com fechamento de escolas, universidades e negócios não essenciais. Muitos estão ameaçando punir com multas ou prisão as pessoas que violarem as proibições.



No Irã, que concentra o maior número de casos da região - com 1.556 mortes e 20.610 casos confirmados - o governo pediu que as pessoas não viagem durante o Ano Novo Persa, mas não houve ordens de fechamento de comércio.



No Egito, onde já foram reportados 294 casos de infecção e 10 mortes, todos os museus e sítios arqueológicos, incluindo as pirâmides de Gizé, ficarão fechados até o final de março. O país também anunciou na sexta-feira a suspensão de cultos e congregações em todas as mesquitas.



Israel reportou 178 novas infecções neste sábado, elevando o total a 883, o segundo maior número da região. Mas o Ministério da Saúde do país reportou apenas uma morte e afirma que somente 15 pacientes apresentam casos sérios.