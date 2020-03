França registra 112 novos mortos, elevando para 562 as mortes por coronavírus

A pandemia do novo coronavírus deixou até este sábado (21) 562 mortos na França (112 nas últimas 24 horas) e 6.172 doentes hospitalizados, 1.525 deles em reanimação, anunciou neste sábado o Ministério da Saúde.

Em 24 horas, o número de pessoas hospitalizadas aumentou em 946 e o número de casos graves submetidos a reanimação em mais de 220.

"Estamos evoluindo rapidamente para uma epidemia generalizada no território" afirmou a Direção Geral de Saúde (DGS), que solicitou "respeitar estritamente as instruções de confinamento e as medidas" como lavar as mãos e o distanciamento social.

Segundo a DGS, "são feitos mais de 4.000 testes a cada dia" e desde o começo da epidemia "já foram realizados mais de 60.000 testes".

A França, com mais de 13.000 contágios, é um dos países mais afetados da Europa pela pandemia da Covid-19, onde o saldo mais trágico está na Itália, com 4.825 mortos e cerca de 53.600 infectados.