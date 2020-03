Guatemala declara toque de recolher parcial por Covid-19

O presidente da Guatemala, Alejando Giammattei, anunciou neste sábado a aplicação de um toque de recolher parcial no país, alertando para o início de dias perigosos devido ao avanço do novo coronavírus, que contaminou 17 pessoas e matou uma no país da América Central.

Giammattei, um médico de 64 anos, disse em entrevista coletiva que a restrição entrará em vigor a partir do domingo e será aplicada pelos próximos oito dias entre as 16H00 e as 04H00 do dia seguinte.

"Estamos entrando nas semanas mais perigosas. De fato, esta semana é uma semana chave para conter o vírus", disse o presidente.

Neste sábado, o chefe de Estado indicou que não está em condições de solicitar um toque de recolher total, porque o executivo não tem recursos para atender ao impacto econômico que teria sobre populações vulneráveis e pequenos comerciantes.

Desde a última segunda-feira, a Guatemala fechou fronteiras, proibiu aglomerações, suspendeu aulas e restringiu a circulação de transportes públicos, entre outras ações.