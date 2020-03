Congresso americano retoma negociações sobre pacote de estimulo

Os senadores norte-americanos retomaram as negociações para chegar a um acordo sobre um gigantesco plano de ajuda que pode exceder US$ 1 trilhão, com o objetivo de combater o impacto econômico do novo coronavírus nos Estados Unidos.

Parecia haver um pouco de otimismo em Capitol Hill, a sede do Congresso, apesar da impossibilidade de chegar a um acordo na noite de sexta-feira, como queria o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell.

O Senado deveria se reunir ao meio-dia (13h00 de Brasília), enquanto as negociações entre democratas e a Casa Branca estavam ocorrendo nos bastidores.

Uma primeira votação processual sobre o texto continua marcada para domingo, o que permitiria uma votação final na câmara alta na segunda-feira.

O texto deve ser aprovado na Câmara de Representantes, antes de ser promulgado pelo presidente republicano Donald Trump.

Os pacotes de estímulo, apresentador por McConnell na quinta-feira, incluem ajuda direta aos americanos de até US$ 1.200 por adulto, além de US$ 300 bilhões para pequenas empresas e US$ 208 bilhões para companhias aéreas e outros setores.

Esse plano não despertou o entusiasmo dos democratas, que lutam por melhor proteção para os empregados, maior cobertura de desemprego e ajuda financeira mais substancial para as famílias.