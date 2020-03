Hamilton tranquiliza sobre sua saúde diante de temores por coronavírus

"Quero que saibam que estou bem", declarou neste sábado o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton no Twitter, negando os boatos de que estaria com o coronavírus, após participar de um evento com o ator Idris Elba e a esposa do primeiro-ministro canadense, Sophie Gregoire-Trudeau, que testaram positivo para a doença.

"Tenho zero sintomas e já se passaram 17 dias desde que vi Sophie e Idris", declarou o hexacampeão do mundo de Formula 1.

O tempo de incubação da doença -prazo entre a infecção pelo vírus e o surgimento dos primeiros sintomas- é de um a quatorze dias, segundo estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS).

"Conversei com meu médico sobre a possibilidade de um teste, mas como não apresentei nenhum sintoma e os testes de detecção são limitados, achamos que seria melhor que pessoas que precisam mais do que eu se beneficiassem disso", continuou o britânico.

Hamilton se colocou em isolamento desde o cancelamento na semana passada do Grande Prêmio da Austrália, que abriria a nova temporada de F1.

As sete primeiras corridas da temporada de F1 foram adiadas ou canceladas. O primeiro GP no calendário neste momento é o do Azerbaijão, no início de junho, mas também poderá sofrer alterações de data em função da evolução da pandemia do coronavírus.