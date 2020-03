Estado da Alemanha abre hospitais para infectados por coronavírus da França

O Estado de Baden-Wuerttemberg, no sudoeste da Alemanha, abriu seus hospitais para infectados por coronavírus franceses de regiões com as quais faz fronteira. Um porta-voz do governo local confirmou neste sábado as informações publicadas pelo jornal Schwaebische Zeitung, de que o governador Winfried Kretschmann ofereceu assistência à França em meio à crescente falta de leitos em unidades de tratamento intensivo (UTI) do país.



De acordo com o porta-voz Markus Jox, autoridades locais solicitaram a todos os hospitais de Baden-Wuerttemberg com leitos disponíveis que recebam pacientes franceses que precisam respirar com a ajuda de aparelhos. Jox disse que embora a capacidade do próprio Estado seja limitada e já haja alguns gargalos, "naturalmente tentaremos ajudar nossos vizinhos franceses". Fonte: Associated Press.