UE valida plano francês de apoio para as empresas

A Comissão Europeia validou neste sábado o plano da França de garantir até 300 bilhões de euros em empréstimos bancários a empresas afetadas pelo coronavírus.

O apoio do Estado francês é validado "em virtude do novo quadro temporário de auxílio estatal", que torna as regras da UE mais flexíveis para enfrentar as consequências econômicas da epidemia", afirma o comunicado do bloco.

A UE, que prometeu ser mais flexível com empresas em dificuldades, adotou esse novo plano na quinta-feira.

A garantia francesa, anunciada em 16 de março pelo presidente francês Emmanuel Macron, cobrirá "todos os novos empréstimos bancários", disse seu ministro das Finanças, Bruno Le Maire.

A medida visa "garantir a liquidez das empresas", estimando que "no momento, os bancos não têm motivos para rejeitar qualquer crédito a qualquer empresa".

A Comissão observa em seu comunicado que "as medidas francesas" estão "de acordo com as condições anunciadas no novo marco", uma vez que "cobrem garantias de crédito cuja duração e volume são limitados".

Por fim, considera que as medidas são "necessárias e apropriadas para remediar uma grave perturbação da economia".

Além de relaxar os regulamentos para auxílios estatais, a UE anunciou na sexta-feira a suspensão das regras de disciplina orçamentária, uma medida sem precedentes que permitirá aos Estados gastar o necessário para enfrentar as consequências econômicas do coronavírus.