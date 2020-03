General Motors suspende operações no México por coronavírus

A americana General Motors (GM) informou nesta sexta-feira que suspenderá as operações gradualmente e até novo aviso em suas fábricas no México, um dos maiores fabricantes de automóveis do mundo, devido ao impacto do coronavírus.

"A empresa está conduzindo uma suspensão sistemática e ordenada de suas operações de fabricação na América do Norte devido às condições do mercado e continua a proteger as pessoas em um esforço para combater os riscos de contágio", disse em comunicado.

A empresa possui operações nos estados de San Luis Potosí, Guanajuato (centro), Ramoz Arizpe (norte) e Estado de México (centro).

"A suspensão da produção continuará até novo aviso e os funcionários serão notificados oportunamente da data de recomeço do trabalho", acrescentou.

Com essa decisão, a GM acompanha a Audi, a Ford e a Honda, que anunciaram suspensões em suas operações no país, um dos maiores exportadores de automóveis do mundo, por suas grandes montadoras e sua proximidade com os Estados Unidos.