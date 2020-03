Coreia do Norte lança projétil não identificado

A Coreia do Norte disparou neste sábado (horário local, sexta-feira no Brasil) um "projétil não identificado" em direção ao Mar do Japão, também conhecido como Mar do Leste, informou a agência de notícias Yonhap, citando os militares da Coreia do Sul.

No início deste mês, o Norte realizou lançamentos semelhantes em duas ocasiões, e o Japão afirmou que os projéteis pareciam ser mísseis balísticos.

O lançamento mais recente ocorre durante um hiato prolongado nas negociações de desarmamento com os Estados Unidos se arrasta.