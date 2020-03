Dallas Mavericks e jogadores ajudam médicos que lutam contra o coronavírus

O Dallas Mavericks, da NBA, anunciou nesta sexta-feira que seu dono, Mark Cuban, e os jogadores Luka Doncic e Dwight Powell doarão US$ 500.000 para ajudar as equipes médicas a combater a pandemia do Covid-19.

"Os fundos serão destinados a apoiar os cuidados com crianças dos profissionais de saúde que estão na linha de frente da resposta durante esses tempos sem precedentes", informou a franquia em sua conta no Twitter.

A doação será destinada a médicos, enfermeiros, profissionais, técnicos, farmacêuticos, trabalhadores de escritórios, transportadoras e outros funcionários do Centro Médico da Universidade do Texas e do Hospital Parkland, ambos localizados em Dallas.

Outros jogadores da NBA, como Giannis Antetokounmpo e o jovem Zion Williamson, prometeram nos últimos dias apoiar financeiramente os funcionários de seus estádios afetados pela suspensão da temporada da NBA em 11 de março.

A própria comunidade da NBA também sofreu o impacto da pandemia, com 14 membros das franquias - pelo menos 10 deles jogadores - que sofreram com o vírus, embora tenha sido relatado que eles estão em boas condições de saúde.

Os Estados Unidos ultrapassaram a barreira de 10.000 casos de novas infecções por coronavírus na quinta-feira e já registraram mais de 150 mortes, segundo uma contagem da Universidade Johns Hopkins usada como referência nacional.