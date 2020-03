Petróleo fecha em queda

O petróleo encerrou a semana com forte queda nesta sexta-feira e teve perdas de quase 30% na semana, em um mercado com excesso de oferta e demanda deprimida.

O barril do WTI para entrega em abril terminou em US$ 22,53, queda de 11% ou US$ 2,69 em relação ao fechamento de quinta-feira.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio caiu um pouco mais de 5%, US$ 1,47, terminando em US$ 26,98. Na semana, perdeu 20%.

O petróleo teve uma semana difícil, com algumas das maiores quedas de sessões de sua história, principalmente na quarta-feira, quando afundou 24%.