Mais de 11.000 mortos por coronavírus no mundo

O novo coronavírus causou pelo menos 11.129 mortes em todo o mundo desde seu surgimento em dezembro, de acordo com um balanço estabelecido pela AFP com base em fontes oficiais, nesta sexta-feira às 16H00.

Desde o início da epidemia, mais de 258.930 casos de contágio foram registrados em 163 países ou territórios. No dia anterior, houve 1.303 novas mortes e 26.250 infecções em todo o mundo.

Nas últimas 24 horas, os países que registraram mais mortes são a Itália, com 627 novas mortes, Espanha (235) e Irã (149).

O número de mortos na Itália, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no final de fevereiro, é de 4.032. O país registrou 47.021 infecções. Desde sexta-feira, 627 mortes e 5.986 novas infecções foram registradas. As autoridades italianas consideram que 5.129 pessoas se curaram.

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, tem um total de 80.976 pessoas infectadas, das quais 3.248 morreram e 71.150 foram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, 48 novos casos e 3 óbitos foram registrados.

Depois da Itália e da China, os países mais afetados são o Irã, com 1.433 mortes e 19.644 casos, a Espanha com 1.002 mortes (19.980 casos), a França com 450 mortes (12.612 casos) e os Estados Unidos com 205 mortes (14.250 casos).

A partir da quinta-feira, Peru, Sérvia e Gabão anunciaram as primeiras mortes ligadas ao novo coronavírus em seu território. O Haiti, as Ilhas Virgens dos EUA, Santa Lúcia, Cabo Verde e Madagascar também diagnosticaram seus primeiros casos.

Nesta sexta-feira, a Europa contabiliza 122.707 infecções (5.976 mortes), a Ásia 94.735 (3.432), o Oriente Médio 22.110 (1.452), Estados Unidos e Canadá 14.927 (214), América Latina e Caribe 2.633 (25), Oceania 917 (7) e África 907 (23).

Esse balanço é feito usando dados das autoridades nacionais compiladas pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os critérios para preparar balanços e práticas de triagem para amostragem variam de país para país.