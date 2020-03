Argentina vai precisar de reestruturação importante de sua dívida

A Argentina vai precisar de uma reestruturação importante de sua dívida com credores privados, no momento em que a pandemia do novo coronavírus e seu impacto econômico exacerba a situação financeira "complexa" do país, disse nesta sexta-feira a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva

"Será necessário um alívio substancial por parte dos credores privados para restabelecer a sustentabilidade" da dívida do país sul-americano, disse Georgieva em comunicado, após assinalar que "atender a estes problemas se tornou ainda mais urgente à luz da pandemia e devido a seu importante impacto econômico e sobre a saúde pública".