Estados Unidos suspendem emissão de vistos devido ao coronavírus

Os Estados Unidos suspenderam a entrega de vistos comuns em todos os países do mundo diante da nova pandemia de coronavírus, anunciou o Departamento de Estado nesta sexta-feira, 20. As embaixadas americanas permanecem abertas para atender os seus cidadãos.



"Em resposta aos grandes desafios globais relacionados à pandemia da covid-19, o Departamento de Estado suspende temporariamente os serviços comuns de visto em todas as embaixadas e consulados", disse o Ministério das Relações Exteriores dos EUA. Os vistos de emergência continuarão sendo emitidos "na medida do possível", garantiu o órgão.



Washington já havia anunciado dois dias antes da suspensão da entrega de vistos de rotina "em muitos países", sem especificá-los.



Os Estados Unidos proibiram a entrada de estrangeiros da maioria dos países europeus em seu território. Nesta sexta-feira, o País fecha sua fronteira com o Canadá e analisa com o México a possibilidade de limitar o movimento entre os dois países.