Maioria aprova gestão de Trump sobre a crise do coronavírus

A maioria dos americanos aprova a gestão do presidente Donald Trump da pandemia do novo coronavírus, uma mudança radical em apenas uma semana, de acordo com uma pesquisa ABC News/Ipsos publicada nesta sexta-feira.

De acordo com a pesquisa, 55% dos entrevistados aprovam a forma como Trump administra a crise, contra 43% que desaprovam a gestão.

Em uma semana a mudança de percepção foi grande. Uma pesquisa publicada em 13 de março pelo mesmo instituto mostrou que apenas 43% dos americanos aprovavam a gestão presidencial e 54% criticavam o governo.

Depois de minimizar por um bom tempo a magnitude da pandemia e seu impacto potencial nos Estados Unidos, o presidente republicano mudou de tom desde o início desta semana.

Trump fez um apelo de "união nacional" contra o "inimigo invisível", optou por uma postura diferente, mas em alguns momentos voltou a criticar alguns congressistas democratas e a imprensa, que chamou de "Fake News".

A pesquisa foi realizada nos dias 18 e 19 de março com uma mostra representativa de 512 adultos.