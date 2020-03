Bancos centrais acordam ação coordenada para facilitar acesso a dólares

Vários grandes bancos centrais, incluindo o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu e o Banco da Inglaterra, anunciaram nesta sexta-feira uma ação coordenada para facilitar o acesso a dólares no contexto da crise causada pelo coronavírus.

"Para melhorar a eficácia dos acordos de câmbio de divisas na provisão de fundos em dólares norte-americanos, esses bancos centrais concordaram em aumentar a frequência das operações para 7 dias, de semanal para diária", de acordo com comunicado divulgado pelo Banco da Inglaterra (BoE).

As operações diárias vão começar em 23 de março e durarão pelo menos até o final de abril.

Juntamente com o BoE, participam da operação o Fed, o BCE, o Banco do Japão, o Banco do Canadá e o Banco Nacional Suíço.

Inicialmente, os bancos anunciaram há cinco dias que estavam intensificando sua cooperação nas linhas de troca de dólares, quando concordaram com a troca de moedas para garantir liquidez nos mercados.

Bancos e governos centrais de todo o mundo intensificaram medidas nos últimos dias para apoiar a economia mundial diante dos efeitos da pandemia de Covid-19.