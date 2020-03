As Forças Armadas dos EUA anunciaram nesta sexta-feira que testaram com sucesso no dia anterior um protótipo de míssil hipersônico, que espera poder implantar dentro de cinco anos para competir com armas semelhantes desenvolvidas pela Rússia e China.

"O Departamento da Defesa testou com sucesso um veículo hipersônico durante um voo de teste realizado do Centro de Testes de Kauai, no Havaí, no dia 19 de março, às 22h30", informou o Pentágono em um comunicado.