Finlândia, o país mais feliz do mundo pelo terceiro ano consecutivo

Em plena crise sanitária mundial pelo novo coronavírus, a Finlândia foi nomeada o país mais feliz do mundo, pelo terceiro ano consecutivo, segundo um relatório da ONU publicado nesta sexta-feira (20).

O país nórdico está na frente da Dinamarca, em segundo lugar, e Suíça, em terceiro, segundo a classificação 2020 do "World Happiness Report", cuja publicação coincide com o Dia Internacional da Felicidade, estabelecido pela ONU e celebrado todo dia 20 de março.

Sudão do Sul e Afeganistão, ambos países em guerra, encerram a lista.

São levados em conta critérios como o PIB, as assistências sociais, a liberdade individual ou o nível de corrupção.

O primeiro país iberoamericano a aparecer na lista é a Costa Rica, ocupando a posição 15. Depois, o México, em 24º lugar, e Uruguai (26º). A Espanha está em 28º, na frente da Guatemala. Brasil ocupa o 32º lugar, e Chile o 39º.

O primeiro lugar da Finlândia pode, no entanto, surpreender. O país de 5,5 milhões de pessoas é conhecido por seus invernos rigorosos e escuros, com alguns habitantes silenciosos e com tendências suicidas.

O relatório 2020 se baseia em dados de 2018 e 2019, e não leva em conta as medidas excepcionais impostas por vários países para frear a pandemia do novo coronavírus.

Os autores do relatório explicam, no entanto, que as condições de confinamento nas quais se encontram milhões de pessoas podem, paradoxalmente, promover a felicidade no futuro.