Comunicado do Business Wire :Deltix, Inc.

A Deltix, Inc. anunciou que foiEPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM), uma fornecedora com liderança mundial em soluções de engenharia de plataformas digitais e desenvolvimento de softwares. Como parte da EPAM, a Deltix formará um laboratório de computação em tempo real que oferece um centro de excelência para processamento e análise de eventos em tempo real líderes do setor. O laboratório se centrará nas negociações de marketing de capital, nos dados de risco e de mercado, bem como nas operações de criptografia, IoT e processamento de sinais em tempo real.

"Temos o prazer de receber a Deltix na EPAM. A profunda experiência da Deltix em pesquisa quantitativa, negociação algorítmica e análise de execução será uma adição valiosa à crescente prática de FinTech da EPAM, além de nos permitir expandir esses recursos para outros setores onde o processamento de eventos em tempo real é importante", disse Balazs Fejes, vice-presidente executivo e chefe de Negócios Globais da EPAM Systems, Inc. "Com nossa experiência combinada, esperamos ajudar nossos clientes globais a obter inteligência acionável por meio de análises de dados orientadas a eventos."

A Deltix continuará desenvolvendo seus negócios atuais de fornecimento de software e serviços para clientes de negociação sistemática e algorítmica, enquanto a EPAM aproveitará a tecnologia e a experiência da Deltix em suas diversas práticas que abrangem vários setores, incluindo serviços financeiros, viagens e hotelaria, varejo e distribuição, mídia e entretenimento, serviços de informações comerciais, assistência médica e ciências da vida, energia e serviços públicos, seguros, automotivo e software e alta tecnologia.

"Estamos muito empolgados em ingressar na EPAM", disse Ilya Gorelik, fundador e CEO da Deltix. "Com os extensos recursos de engenharia e entrega de softwares da EPAM, poderemos expandir nossos negócios de software e serviços existentes no processamento e na análise de eventos em tempo real para nossos clientes globais atuais e futuros."

Sobre a Deltix, Inc.

A Deltix foi fundada em 2005 por um grupo de cientistas da computação e matemáticos com ampla experiência em sofisticadas soluções quantitativas e orientadas a eventos. Com uma equipe crescente de mais de 80 engenheiros, a Deltix fornece software e serviços para pesquisa quantitativa, análise algorítmica de negociação e execução de ações, futuros, opções, FX, renda fixa e ativos digitais. A Deltix fornece soluções para empresas institucionais sistemáticas e discricionárias de compra e venda, mercados de balcão e câmbios de criptografia. Para mais informações, acesse www.deltixlab.com.

Sobre a EPAM Systems

Desde 1993, a EPAM Systems, Inc. (NYSE: EPAM) utiliza sua experiência em engenharia de software para se tornar uma líder mundial em desenvolvimento de produtos, engenharia de plataformas digitais e principal agência de design digital e de produtos. Com seu "DNA de engenharia" e recursos inovadores de estratégia, consultoria e design, a EPAM trabalha em colaboração com seus clientes para oferecer soluções de última geração que transformam os desafios comerciais complexos em resultados comerciais reais. As equipes globais da EPAM atendem a clientes em mais de 30 países da América do Norte, Europa, Ásia e Austrália. Como uma líder de mercado reconhecida em várias categorias entre as principais agências de pesquisa independentes globais, a EPAM foi uma das únicas quatro empresas de tecnologia a aparecer na lista Forbes 25 de empresas de tecnologia pública com maior crescimento a cada ano de publicação desde 2013 e foi a única empresa de serviços de TI na lista da Fortune das 100 empresas que mais cresceram em 2019. Saiba mais em www.epam.com e siga-nos no Twitter @EPAMSYSTEMS e no LinkedIn.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa inclui declarações que podem constituir declarações prospectivas feitas de acordo com as disposições de isenção de responsabilidade contidas na Lei de Reforma de Litígios sobre Títulos Particulares dos Estados Unidos de 1995, cuja precisão está necessariamente sujeita a riscos, incertezas e suposições sobre eventos futuros que não podem provar serem precisos. Os fatores que poderiam fazer com que os resultados reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos incluem condições econômicas gerais e os fatores discutidos em nosso mais recente Relatório Anual no Formulário 10-K e outros registros na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A EPAM não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros, exceto conforme exigido pela lei de valores mobiliários aplicável.

