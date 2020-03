Comunicado do Business Wire :Yokogawa Electric Corporation

A Yokogawa Electric Corporation (TOKYO: 6841) anuncia que desenvolveu a Unidade SU10 Single CellomeTM, um dispositivo que usa uma nanopipeta*1 para injetar substâncias como genes e drogas e aspirar materiais intracelulares em locais-alvo em células individuais. Visando o mercado de pesquisa biológica, a SU10 está sendo lançado hoje no Japão, com lançamento em outros mercados, como os EUA, a ser realizado posteriormente.

The SU10 Single Cellome Unit (Photo: Yokogawa Electric Corporation)

Por meio do desenvolvimento de tais soluções, o negócio de inovação na área da vida da Yokogawa está promovendo o desenvolvimento de uma indústria centrada no uso de células inteligentes, ou seja, células biológicas controladas por expressão, finamente projetadas.

Histórico do desenvolvimento

Os rápidos avanços na biotecnologia estão liderando o desenvolvimento de uma bioeconomia que deverá ter um amplo impacto em campos que vão da agricultura à manufatura e saúde. Um dos segmentos dessa bioeconomia será o setor de células inteligentes, que envolverá a fabricação de produtos de alto desempenho, como medicamentos biológicos e substituições de produtos derivados de petróleo, usando organismos celulares controlados por expressão e finamente projetados (células inteligentes). Espera-se que as células inteligentes tragam grandes mudanças nos setores de energia e meio ambiente, bem como em campos como agricultura, manufatura e saúde, e resolvam vários problemas que a humanidade enfrenta.

Em abril de 2018, a Yokogawa estabeleceu uma sede comercial de inovação na área da vida com o objetivo de promover o bem-estar para todos. Além de se engajar em nossos negócios existentes de ciências da vida e soluções de manufatura voltados para os setores farmacêutico e alimentício, a sede trabalhará com os clientes para desenvolver novos produtos e serviços que fazem uso das principais tecnologias de medição, controle e informação da Yokogawa, e fornecer soluções únicas que revolucionam a produtividade em toda a cadeia de valor do setor farmacêutico e de alimentos, da pesquisa básica à fabricação, logística e serviços.

Existe um grande interesse dentro dos campos de pesquisa de câncer e imunologia no uso de análises unicelulares para esclarecer as causas de doenças e estudar condições patológicas, e isso deve levar a avanços na pesquisa de descoberta de medicamentos e no desenvolvimento de medicina de precisão e medicina regenerativa. Com o objetivo de promover o desenvolvimento de uma indústria de células inteligentes, a Yokogawa desenvolveu a SU10 para uso de pesquisadores em análises de células únicas.

Características

1. Nanopipeta minimamente invasiva*2 A SU10 permite a injeção de substâncias como genes e drogas e a aspiração de materiais intracelulares em locais específicos nas células individuais. Em contraste com as pipetas do tamanho de micrômetros utilizadas para realizar essas tarefas, a ponta da nanopipeta usada na SU10 tem um diâmetro externo de aproximadamente cem nanômetros (nm), tornando-a uma das menores pipetas disponíveis para uso na campo de pesquisa em biologia*3. A ponta desta nanopipeta é muito menor do que as células analisadas com a SU10, tornando-a minimamente invasiva e, portanto, permitindo análises de células únicas de células vivas.

2. Eficiência aprimorada por meio da automação da análise Primeira no setor*4, a SU10 automatiza uma série de processos, começando com a detecção de uma superfície celular e continuando com a penetração da superfície celular e a injeção e aspiração de materiais de e para a célula, todas as operações que até agora tinham que ser realizadas manualmente por pesquisadores qualificados. Com a SU10, as operações de injeção e aspiração podem ser realizadas facilmente em células vivas.

Hiroshi Nakao, vice-presidente da Yokogawa e chefe da sede de negócios de inovação da vida, comentou o lançamento da SU10 da seguinte forma: "A Yokogawa está se esforçando para alcançar seus Três Objetivos para a sustentabilidade até o ano 2050. Nosso negócio de inovação na área da vida está no centro de nossos esforços para promover o bem-estar, que é um dos Três Objetivos. O SU10 oferece um novo valor aos nossos clientes que estão realizando trabalhos de pesquisa e desenvolvimento de ponta em biologia e medicina. Continuaremos a expandir nossos negócios de inovação de vida por meios como a expansão de nossa linha de produtos, com um analisador de célula única baseado em micropipeta que está em desenvolvimento e também estamos considerando a oferta de tais soluções com base em assinatura."

Usuários-alvo principais

-- Universidades, faculdades e institutos de pesquisa que se dedicam à pesquisa em ciências da vida

-- Empresas farmacêuticas e alimentícias

Principais aplicações

-- Análise celular

*1 Uma pipeta é um tubo para injetar e aspirar uma quantidade mínima de material. Uma nanopipeta é um tubo com um diâmetro de ponta de 1 nanômetro (nm) a menos de 1.000 nm. Um nm é igual a um bilionésimo de metro. O termonanopipeta também se refere a um tubo cujo volume de injeção / aspiração possui dimensões nanométricas. Nossa tecnologia de nanopipetas foi desenvolvida pela BioStinger, Inc., uma empresa sediada nos EUA que a Yokogawa adquiriu em novembro de 2019. *2 Não causando muito dano físico a um organismo vivo. Esse termo é usado nos campos médico e biológico. *3 Um micrômetro (?m) é igual a um milionésimo de metro e um nanômetro (nm) é igual a um bilionésimo de metro. *4 Baseado em uma pesquisa em Yokogawa em março de 2020.

Sobre a Yokogawa

Fundada em 1915, a Yokogawa desenvolve atividades abrangentes nas áreas de medição, controle e informação. O negócio de automação industrial oferece produtos, serviços e soluções essenciais a uma ampla variedade de indústrias de processo, inclusive petróleo, produtos químicos, gás natural, energia, ferro e aço, bem como celulose e papel. Com o negócio de inovação da vida, a empresa procura melhorar radicalmente a produtividade nas cadeias de valor do setor farmacêutico e alimentício. Os negócios de teste e medição, aviação, entre outros, continuam a fornecer instrumentos e equipamentos essenciais com precisão e confiabilidade líderes do setor. A Yokogawa inova em conjunto com seus clientes através de uma rede global de 113 empresas em 60 países, alcançando US$ 3,6 bilhões em vendas no ano fiscal de 2018. Para obter informações adicionais, acesse www.yokogawa.com.

Os nomes das empresas, organizações, produtos, serviços e logotipos mencionados neste texto são marcas registradas ou marcas comerciais da Yokogawa Electric Corporation ou de seus respectivos titulares.

