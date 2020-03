Mais de 10.000 mortos no mundo, metade na Europa, pelo novo coronavírus

A pandemia do novo coronavírus matou mais de 10.000 pessoas no mundo, mais de 5.000 delas na Europa, de acordo com um balanço da AFP elaborado com base em dados oficiais e atualizado nesta sexta-feira às 11H00 GMT (8H00 de Brasília).

No total foram registradas 10.316 mortes, a maioria na Europa (5.168) e Ásia (3.431). Desde o início da epidemia foram contabilizados mais de 246.430 casos de contágio em 161 países ou territórios.

Com 1.034 mortes nas últimas 24 horas, e o total de 110.568 casos de contaminação contabilizados oficialmente, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia.

A Itália é o país com mais mortes (3.405), à frente da China (3.248), onde a epidemia teve início, e do Irã (1.433).

Em seguida aparecem Espanha, com 1.002 mortos (19.980 casos), França, com 372 mortos (10.995 casos), e Estados Unidos, com 205 mortos (14.250 casos).