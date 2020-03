Líderes iranianos prometem vitória contra o coronavírus e as sanções americanas

O guia supremo e o presidente do Irã destacaram nesta sexta-feira o fim de um ano difícil e prometeram que a República Islâmica triunfará contra a COVID-19 e as sanções americanas que asfixiam o país, ao anunciar seus desejos para o Nouruz, o Ano Novo persa.

O Irã é um dos países mais afetados pelo novo coronavírus. A pandemia já provocou quase 1.300 mortos, de acordo com os dados oficiais.

Em sua tradicional mensagem no primeiro dia do Ano Novo, o aiatolá Ali Khamenei elogiou a dedicação e os "sacrifícios" dos médicos e enfermeiros diante da crise de saúde.

O guia supremo iraniano pediu a Deus que o novo ano (1399 no calendário iraniano) seja o das "grandes vitórias" para o país.

O ano de 1398, que começou em 21 de março de 2019, foi particularmente difícil no Irã.

Começou com as piores inundações que o país registrou em décadas e foi marcado pelo agravamento da recessão em que a República Islâmica entrou desde que o governo dos Estados Unidos restabeleceu as sanções econômicas de 2018 contra Teerã.

Em novembro de 2019, uma onda de protestos contra o aumento repentino dos preços dos combustíveis terminou com uma dura repressão (balanço de quase 300 mortos, segundo a Anistia Internacional).

No início de janeiro de 2020 aconteceu a tragédia do avião comercial derrubado "por engano" pelas Forças Armadas do país, que matou 176 pessoas, momento em que a tensão com Washington atingiu o ponto máximo.

Em fevereiro, o país registrou as primeiras mortes provocadas pelo novo coronavírus.

Em uma mensagem exibida na TV poucos minutos depois do discurso de Khamenei, o presidente Hassan Rohani afirmou que o país conseguiu virar o ano de maneira honrosa, levando em consideração as circunstâncias.

"Diante das sanções mais severas da história impostas à indústria petroleira (iraniana) por parte dos terroristas internacionais (...) nosso povo escreveu uma nova página épica, fazendo a economia do país funcionar sem petróleo", disse.

"Não fomos vencidos (pela política americana de "pressão máxima" contra o Irã) e saímos vitoriosos deste desafio, afirmo.

"Em breve vamos superar a epidemia de COVID-19", prometeu Rohani.