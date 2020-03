Austrália fecha áreas indígenas para impedir chegada do coronavírus

A Austrália decidiu nesta sexta-feira fechar os acessos a comunidades aborígenes remotas com o objetivo de evitar que a COVID-19 atinja populações vulneráveis, que poderiam ser devastadas rapidamente.

O primeiro-ministro Scott Morrison afirmou que estava "adotando medidas para restringir as viagens a comunidades indígenas remotas para evitar a propagação do coronavírus".

"Os estados e territórios indicarão áreas prescritas (...) em consulta com as comunidades indígenas", disse Morrison.

"Isto restringirá a entrada ou saída de pessoas, com exceção dos serviços de emergência", completou.

Especialistas em saúde advertiram que as elevadas taxas de doenças crônicas, as residências superpovoadas e o acesso insuficiente às instalações médicas em comunidades aborígenes remotas poderiam tornar o impacto do vírus ainda mais drástico.

A Austrália registrou até o momento 785 casos confirmados de COVID-19, a grande maioria em áreas urbanas.