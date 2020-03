O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse nesta sexta-feira que ainda é cedo para considerar um adiamento dos Jogos de Tóquio (24 julho a 9 de agosto) apesar da pandemia do novo coronavirus, embora tenha manifestado que o COI está estudando "diferentes cenários".

"Para nós não seria responsável hoje e seria prematuro entrar em especulações e tomar uma decisão", sobre o maior evento esportivo do mundo marcado para acontecer na capital japonesa, disse Bach ao jornal The New York Times.

"Não sabemos qual será a situação. É claro que estamos considerando cenários diferentes, mas somos contrários a muitas outras organizações esportivas ou ligas profissionais no sentido de que estamos a quatro meses e meio dos Jogos", acrescentou o dirigente.

O COI mantém seu compromisso de sediar os Jogos, apesar de praticamente todo o esporte mundial estar paralisado devido à disseminação do Covid-19.

Muitos atletas já manifestaram preocupação de que as medidas adotadas em vários países tornem impossível uma preparação adequada.

Na terça-feira, dia em que foi anunciado o adiamento de 2020 para 2021 da Eurocopa e da Copa América, o COI considerou que não seria necessário tomar "nenhuma decisão radical".