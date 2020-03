O presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, disse que o COI está "considerando cenários diferentes" para os Jogos de Tóquio, mas se mostrou otimista em manter o evento como programado, apesar da nova pandemia de coronavírus.

"É claro que estamos considerando cenários diferentes, mas somos contrários a muitas outras organizações esportivas ou ligas profissionais no sentido de que estamos a quatro meses e meio dos Jogos", disse Bach ao jornal The New York Times.