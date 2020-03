Metade dos países da OEA pede adiamento da eleição de sexta-feira por Covid-19

Metade dos países da Organização dos Estados Americanos (OEA) pediu o adiamento da eleição do secretário-geral da organização prevista para sexta-feira devido à crise do novo coronavírus, segundo documentos obtidos nesta quinta pela AFP.

Dezessete dos 34 membros ativos da OEA solicitaram, em cartas endereçadas ao Presidente do Conselho Permanente, o adiamento da Assembleia Geral Extraordinária em 20 de março para decidir quem liderará o bloco regional no período 2020-2025.

A proposta inicial foi feita na quarta-feira por treze membros da Comunidade do Caribe (Caricom), a qual Argentina, México, Nicarágua e República Dominicana aderiram.

Os signatários da carta da Caricom - Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Jamaica, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname e Trinidad e Tobago - pediram a priorização da saúde e bem-estar das pessoas, uma abordagem apoiada pelos outros quatro países.

El cita del viernes está convocada en la sede de la OEA en Washington a las 11H00 locales (15H00 GMT).

O atual secretário-geral, o uruguaio Luis Almagro, contesta a reeleição com a ex-ministra das Relações Exteriores do Equador, María Fernanda Espinosa. Para vencer, precisa do apoio de pelo menos 18 países.