Jovic, do Real Madrid, se desculpa por não cumprir normas de auto-isolamento na Sérvia

O atacante do Real Madrid, Luka Jovic, pediu desculpas na quinta-feira, depois de ter viajado para a Sérvia, quebrando as regras de isolamento impostas para conter a propagação do coronavírus.

Jovic explicou que recebeu permissão do clube 'merengue' para voar para seu país.

O Real Madrid está em quarentena desde a semana passada, depois que um jogador de sua seção de basquete testou positivo para o Covid-19.

Mas depois de chegar a Belgrado, segundo o jornal esportivo AS, Jovic, de 22 anos, foi "visto nas ruas da capital, comemorando o aniversário de sua namorada".

"Antes de mais nada, lamento muito ser o assunto principal neste dias e lamento que as pessoas escrevam constantemente sobre mim e não sobre os principais protagonistas na luta contra a crise, como médicos e todos os que trabalham na área de saúde", escreveu o atacante nas redes sociais.

"Em Madri, meu teste Covid-19 deu negativo. Então, decidi viajar para a Sérvia para ajudar e apoiar nosso povo, além de estar perto da minha família, com a permissão do meu clube", explicou.

"Quando cheguei à Sérvia, eles me deram o teste e deu negativo. Lamento muito que algumas pessoas não tenham realizado seu trabalho profissionalmente e não tenham me dado instruções precisas sobre como devo me comportar durante meu isolamento", acrescentou.

"Na Espanha, é permitido comprar alimentos ou produtos em farmácias, que não é o caso aqui (na Sérvia). Peço desculpas a todos se, de alguma forma, causei danos ou coloquei alguém em perigo. Espero que juntos superemos isso", concluiu o atacante nascido na Bósnia.