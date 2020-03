Concacaf suspende mais dois torneios devido à pandemia de coronavírus

Dias após a suspensão de suas principais competições devido à crise do coronavírus, a Concacaf anunciou nesta quinta-feira que dois de seus outros torneios agendados para abril e maio no México e na Guatemala tampouco serão realizados.

Tratam-se do Campeonato de Futsal Concacaf 2020, que ia ocorrer entre os dias 1° a 10 de maio na Guatemala, e do Campeonato Feminino Sub-17 da Concacaf 2020, programado originalmente para 18 a 3 de maio em Toluca (México).

"As duas competições exigem viagens internacionais significativas para várias de nossas Associações de Membros e suas equipes, e nossa decisão é baseada no bem-estar deles", argumentou a Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe) em um comunicado.

A pandemia forçou a Concacaf na semana passada a suspender a Liga dos Campeões, em plena fase de classificação para as quartas de final, assim como o torneio pré-olímpico da Concacaf 2020, a primeira rodada de classificação para a Copa Ouro 2021 além do Caribbean Club Shield 2020.