Petróleo tem forte alta em Londres e Nova York

O barril de petróleo subiu 23,8% em Nova York nesta quinta-feira e 14% em Londres, ajudado por medidas de recuperação econômica e sinais de apaziguamento entre a Arábia Saudita e a Rússia em sua guerra de preços.

Assim, o barril de WTI para entrega em abril terminou em US$ 25,22, uma alta de US$ 4,85 na comparação com o fechamento de quarta-feira.

Enquanto isso, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em maio subiu 14,4% em Londres, US$ 3,59, fechando em US$ 28,47.

Na quarta-feira, os dois barris de referência tiveram um dos piores dias de sua história, com o WTI caindo 24,4% para US$ 20,37 e Brent 13%, a US$ 24,88. Nesta quinta-feira, recuperaram as perdas.