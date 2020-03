Jogadores estrangeiros do Glasgow Rangers são autorizados a retornar a seus países

O Glasgow Rangers autorizou seus jogadores estrangeiros a retornarem a seus países de origem durante a suspensão do campeonato por tempo indeterminado, devido à nova pandemia de coronavírus.

"Jogadores originários de países fora do Reino Unido têm permissão para retornar (a seus países), mas devem seguir um programa rigoroso, também do ponto de vista alimentar", explicou o clube em um comunicado.

"Alguns jogadores decidiram não sair e ficar em Glasgow", acrescentou o Glasgow Rangers, em um momento em que as viagens ao exterior estão sendo fortemente atingidas pelas restrições aéreas em muitos países como resultado da propagação do Covid-19.

O técnico Steven Gerrard viajará para Liverpool, sua terra natal, informou o clube.

Uma jogadora canadense da equipe feminina do Rangers, Sonia O'Neil, agradeceu ao clube no Twitter por colocá-la "no primeiro avião de volta para casa".