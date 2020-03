Comunicado do Business Wire :Zoho Corporation

A Zoho Corporation, empresa global que oferece o mais amplo pacote de aplicativos de software empresarial do mercado, está lançando seu Programa de assistência a assinaturas de emergência para pequenas empresas (Small Business Emergency Subscription Assistance Program, ESAP) para ajudar os clientes da Zoho do mundo todo a enfrentarem esta crise global. O ESAP é um modo como a Zoho se compromete a ajudar seus clientes pequenas empresas. Para até 20 mil clientes pagantes qualificados com 25 funcionários ou menos, a Zoho está isentando de custos cada aplicativo que utilizam atualmente por até três meses.

"As empresas estão sofrendo perdas. Elas já enfrentam enorme pressão em receita e fluxos de caixa. E não saber quando a situação se normalizará é ainda pior", afirmou Sridhar Vembu, cofundador e CEO da Zoho. "Cada pequena ajuda que nós e outras empresas pudermos oferecer para manter esses pequenos negócios funcionando é muito importante, não só financeira mas também emocionalmente. Estamos juntos nessa jornada, e as contribuições de todas as empresas ajudarão nossa comunidade a superar essa pandemia."

A Zoho é uma empresa de capital fechado de natureza bootstrapping com 24 anos de trajetória e mais de 50 milhões de usuários localizados em mais de 180 países. Desde sua fundação, a Zoho tem devido sua existência a seus clientes pequenas empresas. Embora a Zoho tenha crescido consideravelmente e passado a ter clientes maiores, atendendo a clientes empresariais, de médio porte e pequenas empresas, ela acredita que para a economia mais ampla se manter saudável, as pequenas e médias empresas devem antes se manter saudáveis e viáveis. O ESAP busca aliviar o peso financeiro imposto a nossos clientes pequenas empresas durante este período tão caótico e difícil.

"Determinados setores vêm sendo impactados de modo desproporcional pela pandemia, e incentivamos fortemente nossos clientes desses setores a se inscreverem no Programa de assistência a assinaturas de emergência para pequenas empresas", acrescentou Vembu. "Ainda que tenhamos o desejo de proporcionar alívio ao máximo de clientes possível, vamos priorizar aqueles que mais necessitem e esperamos que outros que estejam se adaptando às condições do mercado nos ajudem possibilitando a disponibilidade do programa a todos que estão lutando para sobreviver neste momento."

No início deste mês, a Zoho lançou o Remotely, uma plataforma de produtividade virtual com 11 aplicativos de colaboração fornecida gratuitamente a empresas de todos os portes e regiões do mundo para que possam efetivamente fazer a transição para o trabalho remoto. Tendo sido lançada há duas semanas, mais de cinco mil novas empresas já utilizam a plataforma, e esse número cresce a cada dia. Temos visto um crescimento médio de 500% no uso de nossos aplicativos de colaboração, e uma alta de 1.000% em novos usuários do Zoho Meeting por dia.

"Nossa empresa tem sido gravemente afetada pelo surto de COVID-19. Estamos entre os que mais sofrem os impactos", revelou Anders Boulanger, fundador e CEO da The Infotainers, uma empresa canadense de eventos de entretenimento. "Trabalhamos na realização de apresentações personalizadas em estandes de feiras comerciais de nossos clientes e, com o cancelamento de todas essas feiras, ficaremos sem nenhuma receita pelos próximos quatro meses ou mais. Na semana passada, fomos forçados a dispensar um de nossos funcionários. No momento, estamos tomando medidas extremas de corte de custos, e muitas de nossas assinaturas mês a mês estão prestes a serem cortadas. Vamos certamente considerar uma 'loja Zoho' para a nossa empresa. Utilizaremos pelo menos dois ou três aplicativos da Zoho a cada dia de trabalho. Portanto, eles são essenciais para o sucesso de nosso empreendimento no longo prazo. A oferta e o apoio prestado pela Zoho a seus clientes mais fiéis significam muito para nós. Com três meses de serviços gratuitos, podemos sobreviver por muito mais tempo e evitar a demissão de outro funcionário. Cada pequena iniciativa nesse sentido ajuda a encontrar uma oportunidade de economia, e esse gesto é de uma importância enorme."

Com esse programa global e a disponibilidade gratuita do Zoho Remotely, uma plataforma de colaboração totalmente virtual, a Zoho segue cumprindo seu compromisso de ajudar o máximo de empresas possível. Estamos incentivando outras empresas que podem ajudar na sobrevivência de negócios a seguirem nosso exemplo e apoiarem o ecossistema de pequenas empresas.

Assista a um anúncio em vídeo do Programa de assistência a assinaturas de emergência para pequenas empresas feito por nosso CEO Sridhar Vembu: https://www.youtube.com/watch?v=1dmqScydb64. Para saber mais e se inscrever no Programa de assistência a assinaturas de emergência para pequenas empresas, acesse www.zoho.com/ESAP.

"O CRM é o coração de uma empresa bem estabelecida. A Hotels for Hope está estruturada a partir do Zoho CRM e do Zoho Desk. Como acontece com muitas outras empresas, os fundamentos de nossos negócios não mudaram neste período desafiador, mas as condições de mercado estão exercendo uma enorme pressão sobre eles. Poder contar com a Zoho como parceira alinhada foi positivo para os negócios há alguns meses. E agora, mais do que nunca, se tornou algo imprescindível. A capacidade da Zoho de proporcionar alívio à Hotels for Hope e a outras pequenas e médias empresas tem um grande efeito positivo, já que é preciso ter caixa para outras despesas essenciais como folha de pagamento", comentou Neil Goldman, fundador e CEO da Hotels for Hope, cliente do Zoho One do estado norte-americano do Texas que realiza a corretagem de estoque de hotéis para viagens e eventos corporativos, e doa US$ 2 por cada diária de hotel contratada a organizações sem fins lucrativos que melhoram a vida de crianças no mundo todo.

"Não há nenhuma parte de nossa empresa que não tenha sido afetada pela COVID-19. Nossa divisão de convites de casamento tem sofrido perdas devido a cancelamentos e adiamentos. Nossa área de varejo está fechada para manter a segurança de nossos clientes e da nossa equipe. Nossa divisão atacadista vem enfrentando cancelamentos e atrasos semelhantes, uma vez que outras pequenas empresas que utilizam nossos cartões fecharam as portas e temem nunca mais reabri-las. Como temos muito poucas fontes de receita atualmente, a isenção de fornecedores é uma ajuda e tanto. Contar com uma prorrogação gratuita de alguns meses da Zoho não só nos ajuda a administrar nossas despesas, mas também aumenta o moral e faz com que nos sintamos apoiados", declarou Violet Warner da Violet Press, cliente do Zoho One e empreendedora individual do estado norte-americano do Colorado.

"Realizando os maiores eventos educacionais e de networking empresariais para pequenas empresas, empreendedores e startups, valorizo muito a forma como a Zoho tem apoiado incrivelmente minha empresa e tantas outras nestes tempos tão difíceis. As pequenas empresas estão sendo fortemente atingidas no mundo inteiro devido ao impacto do coronavírus, e o Programa de assistência a assinaturas de emergência para pequenas empresas ajudará seus proprietários a se sentirem apoiados a manterem o foco durante esta crise", afirmou Zachary Lezberg, CEO e produtor da Small Business Expo, cliente do Zoho One.

Com mais de 45 aplicativos em quase todas as principais categorias de negócios - entre elas, vendas, marketing, suporte ao cliente, contabilidade e operações administrativas - e diversas ferramentas de produtividade e colaboração, a Zoho Corporation é uma das empresas de software mais prolíficas do mundo.

A Zoho Corporation é uma empresa de capital privado e lucrativa que conta com mais de oito mil funcionários. A Zoho tem sede em Austin, Texas, com sede internacional em Chennai, Índia. Ela possui outros escritórios nos Estados Unidos, Índia, Japão, China, Singapura, México, Austrália, Países Baixos e Emirados Árabes Unidos.

A Zoho respeita a privacidade dos usuários e não tem um modelo de receita publicitária em qualquer parte de seus negócios, nem mesmo em seus produtos gratuitos. Mais de 50 milhões de usuários em todo o mundo, em centenas de milhares de empresas, contam com a Zoho diariamente para administrarem seus negócios, inclusive a própria Zoho. Para mais informações, acesse www.zoho.com.

