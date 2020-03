EUA registram mais de 10.000 casos de coronavírus e 154 mortes

Os Estados Unidos superaram a barreira dos 10.000 casos de infecção pelo novo coronavírus nesta quinta-feira (19) e registram até o momento 154 mortes por causa da Covid-19, segundo balanço feito pela Universidade Johns Hopkins, dados considerados referência nacional.

As autoridades americanas da saúde indicaram que esperam que o número de casos da doença, que, segundo a universidade, já são estimados em 10.755, aumentem abruptamente nos próximos dias, por causa do aumento do número de testes realizados.

Nos Estados Unidos, o maior número de mortes continua sendo no estado de Washington, onde, em janeiro, foi registrado o primeiro caso do novo coronavírus no país. No entanto, o maior número de contágios no momento se dá em Nova York.

Segundo o balanço, Washington tem 1.187 casos confirmados e 68 mortes, seguido de Nova York (4.152 e 20, respectivamente), Califórnia (870 e 16, respectivamente), Nova Jersey (427 e 5, respectivamente) e Flórida (360 e 9, respectivamente).